Єрмак прокоментував "плівки Лероса"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оприлюднення відео з його братом є інструментом, який використовують люди, які борються не тільки з ним, але і з українською владою. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що депутати фракції "Слуга народу" обманним шляхом змусили призначити заступника міністра.

"Я вважаю, що його (Гео Лероса - ред.) дії.. він є інструментом, який використовують люди, які борються не тільки зі мною, а з українською владою, з командою президента. Тому цей пан, я дійсно, це відбувалося в ОП, зупинив спроби цього пана, депутата партії "Слуга народу" обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра людини з минулої влади, яка працювала в КМДА".

Єрмак також додав, що вважає, що Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проведуть повне розслідування пов'язане з "плівками".

"Що стосується інформації про плівки, на яких нібито був присутній мій брат. По-перше, як і обіцяв, як керівник ОП, безумовно, перше, що я зробив, я звернувся з заявою в правоохоронні органи: ДБР, в СБУ. Також я знаю, що порушено справу САП. Я вважаю, що ці органи проведуть повне розслідування всіх фактів, які сьогодні зв'язані з цими плівками. Хто це робив, за чиїм замовленням, що на цих плівках і т. д. Я гарантую, що влада жодним чином не буде на це впливати", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу на підставі звернення нардепа Гео Лероса. Напередодні він оприлюднив відео з Денисом Єрмаком, на якому той обговорював призначення на різні високі посади. Передбачається, що через Дениса Єрмака окремі призначення за великі суми нібито погоджувалися в Офісі президента.

Крім того, САП розслідують кримінальну справу про "плівки Лероса" за чотирма статтями.