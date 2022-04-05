Єрмак: ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів в нафтовому ембарго РФ
Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
ЄС ввів п’ятий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, включає вугільне ембарго. Українська сторона заявила, що продовжить працювати, щоб переконати наших партнерів саме у нафтовому ембарго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.
"До нафтового ембарго, на жаль, поки що не дійшли. Ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів саме в нафтовому ембарго", - написав Єрмак.
Що є в новому пакеті санкцій:
- Заборона на експорт у Росію напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 мільярдів євро.
- Заборона заходити російським судам в порти ЄС.
- Заборонені будь-які транзакції з чотирма ключовими російськими банками, включаючи ВТБ.
- Запрацюють обмеження на в'їзд вантажівок з Білорусі та Росії.
- Заборонений імпорт із Росії товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю.
- Російські компанії не зможуть брати участь у європейських публічних закупівлях. Вони також не матимуть жодної фінансової підтримки ЄС.