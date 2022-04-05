UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак: мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров в нефтяном эмбарго РФ

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который, в частности, включает угольное эмбарго. Украинская сторона заявила, что продолжит работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.

"До нефтяного эмбарго, к сожалению, пока не дошли. Мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго", - написал Ермак.

Что есть в новом пакете санкций:

  • Запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.
  • Запрет заходить российским судам в порты ЕС.
  • Запрещены любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ.
  • Заработают ограничения на въезд грузовиков из Беларуси и России.
  • Запрещен импорт из России товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя.
  • Российские компании не смогут участвовать в европейских публичных закупках. Они также не будут иметь никакой финансовой поддержки ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзАндрей ЕрмакНефть