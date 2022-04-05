Ермак: мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров в нефтяном эмбарго РФ

ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который, в частности, включает угольное эмбарго. Украинская сторона заявила, что продолжит работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram -канале.

"До нефтяного эмбарго, к сожалению, пока не дошли. Мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго", - написал Ермак.

Что есть в новом пакете санкций: