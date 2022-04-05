Єрмак: ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів в нафтовому ембарго РФ

ЄС ввів п’ятий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, включає вугільне ембарго. Українська сторона заявила, що продовжить працювати, щоб переконати наших партнерів саме у нафтовому ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram -каналі.

"До нафтового ембарго, на жаль, поки що не дійшли. Ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів саме в нафтовому ембарго", - написав Єрмак.

Що є в новому пакеті санкцій: