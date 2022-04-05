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Єрмак: ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів в нафтовому ембарго РФ

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Вівторок 05 квітня 2022 17:58
Єрмак: ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів в нафтовому ембарго РФ Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

ЄС ввів п’ятий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, включає вугільне ембарго. Українська сторона заявила, що продовжить працювати, щоб переконати наших партнерів саме у нафтовому ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

"До нафтового ембарго, на жаль, поки що не дійшли. Ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів саме в нафтовому ембарго", - написав Єрмак.

Що є в новому пакеті санкцій:

  • Заборона на експорт у Росію напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 мільярдів євро.
  • Заборона заходити російським судам в порти ЄС.
  • Заборонені будь-які транзакції з чотирма ключовими російськими банками, включаючи ВТБ.
  • Запрацюють обмеження на в'їзд вантажівок з Білорусі та Росії.
  • Заборонений імпорт із Росії товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю.
  • Російські компанії не зможуть брати участь у європейських публічних закупівлях. Вони також не матимуть жодної фінансової підтримки ЄС.

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