Ермак: мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров в нефтяном эмбарго РФ
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который, в частности, включает угольное эмбарго. Украинская сторона заявила, что продолжит работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.
"До нефтяного эмбарго, к сожалению, пока не дошли. Мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго", - написал Ермак.
Что есть в новом пакете санкций:
- Запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.
- Запрет заходить российским судам в порты ЕС.
- Запрещены любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ.
- Заработают ограничения на въезд грузовиков из Беларуси и России.
- Запрещен импорт из России товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя.
- Российские компании не смогут участвовать в европейских публичных закупках. Они также не будут иметь никакой финансовой поддержки ЕС.
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