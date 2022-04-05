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Ермак: мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров в нефтяном эмбарго РФ

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Вторник 05 апреля 2022 17:58
Ермак: мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров в нефтяном эмбарго РФ Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который, в частности, включает угольное эмбарго. Украинская сторона заявила, что продолжит работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.

"До нефтяного эмбарго, к сожалению, пока не дошли. Мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго", - написал Ермак.

Что есть в новом пакете санкций:

  • Запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.
  • Запрет заходить российским судам в порты ЕС.
  • Запрещены любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ.
  • Заработают ограничения на въезд грузовиков из Беларуси и России.
  • Запрещен импорт из России товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя.
  • Российские компании не смогут участвовать в европейских публичных закупках. Они также не будут иметь никакой финансовой поддержки ЕС.

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