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Єрмак прибув до Берліну на зустріч політрадників "нормандської четвірки"

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 лютого глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Берліну у складі української делегації. Там незабаром стартують переговори політичних радників лідерів нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака на сторінці у Facebook.

"Прилетіли з українською делегацією до Берліну. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату", - написав він.

Заплановані зустрічі

За його словами, окрім самих переговорів, сьогодні в Берліні перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з

  • віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком,
  • міністром фінансів Крістіаном Лінднером,
  • міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце,
  • депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

На зустрічах обговорять

  • фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проектів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн.
  • в рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.

"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна - не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси", - зазначив Єрмак.

Анонсовано брифінг

За словами Єрмака, брифінг за результатами переговорів уде проведено у приміщенні посольства Україні в Німеччині, орієнтовно о 20:00. Він уточнив, що час може змінитись.

Що відомо про зустріч радників "нормандської четвірки"

Незабаром у Берліні стартує черговий раунд переговорів у нормандському форматі.

Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак, від Росії на зустрічі буде присутній Дмитро Козак, від Німеччини - Єнс Плетнер, а від Франції - Еммануель Бонн.

Що обговорять

Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання мінських угод. У ТКГ очікують від зустрічі розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу та продовження роботи нормандського формату, планування нових зустрічей.

В РФ же заявляли спробу "знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".

Нагадаємо, попередня зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі.

Переговори стали першою зустріччю за два роки в очному форматі, за підсумками якої сторони погодили фінальне комюніке.

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