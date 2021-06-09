Єрмак: позиція США щодо України принципова і непохитна

На зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним американська сторона дотримуватиметься принципової позиції щодо України. Зокрема, що стосується підтримки суверенітету і територіальної цілісності.

За його словами, зустріч Байдена і Путіна 16 червня дуже важлива, і під час телефонної розмови президент США обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським всі питання перед самітом.

"Адже Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це ж президент України почув і під час цієї розмови з президентом США. Ця позиція є принциповою і непохитною", - зазначив Єрмак.

Він додав, що розглядати і вирішувати без України будь-які питання, які стосуються її, нелогічно і це не відповідає національним інтересам.