ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єрмак: позиція США щодо України принципова і непохитна

Новость на русском →
Київ, Середа 09 червня 2021 18:49
Єрмак: позиція США щодо України принципова і непохитна Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним американська сторона дотримуватиметься принципової позиції щодо України. Зокрема, що стосується підтримки суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає сайт президента.

За його словами, зустріч Байдена і Путіна 16 червня дуже важлива, і під час телефонної розмови президент США обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським всі питання перед самітом.

"Адже Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це ж президент України почув і під час цієї розмови з президентом США. Ця позиція є принциповою і непохитною", - зазначив Єрмак.

Він додав, що розглядати і вирішувати без України будь-які питання, які стосуються її, нелогічно і це не відповідає національним інтересам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і США скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним.

РБК-Україна писало, що українське питання стане однією з тем переговорів на російсько-американському саміті в Женеві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден Андрій Єрмак
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна