Єрмак: позиція США щодо України принципова і непохитна
На зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним американська сторона дотримуватиметься принципової позиції щодо України. Зокрема, що стосується підтримки суверенітету і територіальної цілісності.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає сайт президента.
За його словами, зустріч Байдена і Путіна 16 червня дуже важлива, і під час телефонної розмови президент США обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським всі питання перед самітом.
"Адже Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це ж президент України почув і під час цієї розмови з президентом США. Ця позиція є принциповою і непохитною", - зазначив Єрмак.
Він додав, що розглядати і вирішувати без України будь-які питання, які стосуються її, нелогічно і це не відповідає національним інтересам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і США скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним.
РБК-Україна писало, що українське питання стане однією з тем переговорів на російсько-американському саміті в Женеві.