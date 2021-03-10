Єрмак поскаржився послам G20 на дедалі частіші порушення "тиші" на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поскаржився послам "Великої двадцятки" на загострення ситуації на Донбасі. Єрмак розповів про дедалі частіші порушення "тиші" з боку проросійських бойовиків.
Єрмак розповів послам G20, що запровадження режиму припинення вогню на Донбасі "допомогло зберегти життя багатьох військових", але віднедавна "тиша" все частіше порушується з боку супротивника, в результаті чого гинуть українські воїни.
Водночас Єрмак вважає, що дотримання режиму припинення вогню є важливою умовою для просування в переговорах у нормандському та мінському форматах.
"Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи", - додали в ОП.
Нагадаємо, вчора проросійські бойовики понад 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, правозахисники заявляли про підготовку окупаційних сил до бойових дій на Донбасі. Окупанти укріплюють позиції та проводять підготовку новобранців.
Як заявляв представник України в ТКГ Сергій Гармаш, це може свідчити про підготовку Росії до провокації на Донбасі, щоб завести на окуповану територію своїх "миротворців".