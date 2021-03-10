Єрмак поскаржився послам G20 на дедалі частіші порушення "тиші" на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поскаржився послам "Великої двадцятки" на загострення ситуації на Донбасі . Єрмак розповів про дедалі частіші порушення "тиші" з боку проросійських бойовиків.

Єрмак розповів послам G20, що запровадження режиму припинення вогню на Донбасі "допомогло зберегти життя багатьох військових", але віднедавна "тиша" все частіше порушується з боку супротивника, в результаті чого гинуть українські воїни.

Водночас Єрмак вважає, що дотримання режиму припинення вогню є важливою умовою для просування в переговорах у нормандському та мінському форматах.

"Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи", - додали в ОП.