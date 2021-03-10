Ермак пожаловался послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пожаловался послам "Большой двадцатки" на обострение ситуации на Донбассе. Ермак рассказал об участившихся нарушениях "тишины" со стороны пророссийских боевиков.
Ермак рассказал послам G20, что введение режима прекращения огня на Донбассе "помогло сохранить жизни многих военных", но с недавних пор "тишина" все чаще нарушается со стороны противника, в результате чего гибнут украинские воины.
В то же время Ермак считает, что соблюдение режима прекращения огня является важным условием для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.
"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы", - добавили в ОП.
Напомним, вчера пророссийские боевики более 20 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.
Кроме того, правозащитники заявляли о подготовке оккупационных сил к боевым действиям на Донбассе. Оккупанты укрепляют позиции и проводят подготовку новобранцев.
Как заявлял представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, это может свидетельствовать о подготовке России к провокации на Донбассе, чтобы завести на оккупированную территорию своих "миротворцев".