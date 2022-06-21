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Єрмак: спроби Кремля погрожувати Литві - виклик для ЄС та НАТО

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Вівторок 21 червня 2022 10:15
Єрмак: спроби Кремля погрожувати Литві - виклик для ЄС та НАТО Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Спроби росії погрожувати Литві через заборону транзиту товарів до Калінінградської області - виклик для Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Спроби кремля погрожувати Литві - це виклик для ЄС та НАТО. Зараз важливо зберегти стійку позицію і не йти на поступки РФ у питаннях санкцій та обмежень транзиту вантажів з рф до Калінінграда. Будь-яка поступка сприйматиметься росією як слабкість", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Литва заявила про припинення транзиту до Калінінграда великого переліку російських товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

МЗС РФ викликало очільника дипломатичної місії Литви Віргінію Умбрасене і висловило їй рішучий протест у зв'язку з цим рішенням, висунувши вимогу "негайного скасування рестрикцій".

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Литва Андрій Єрмак
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