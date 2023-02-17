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Ермак предупредил украинцев о 24 февраля: слушайте Воздушные силы

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Офисе президента не исключают, что Россия на годовщину вторжения в Украину может нанести удар. Гражданам советуют слушать Воздушные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Ермак намекнул, что враг 24 февраля может прибегнуть к атакам. Он подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям.

"Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", - отметил Ермак.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия на годовщину вторжения нанесет ракетный удар. По его словам, россияне накапливают ракеты, поэтому 24 февраля возможен запуск трех волн.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг будет пытаться захватить Бахмут до 24 февраля.

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