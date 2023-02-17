Ермак предупредил украинцев о 24 февраля: слушайте Воздушные силы

Ермак намекнул, что враг 24 февраля может прибегнуть к атакам. Он подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям.

"Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", - отметил Ермак.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия на годовщину вторжения нанесет ракетный удар. По его словам, россияне накапливают ракеты, поэтому 24 февраля возможен запуск трех волн.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг будет пытаться захватить Бахмут до 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.