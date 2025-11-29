Ермак после увольнения из ОП собрался на фронт, - New York Post

"Я иду на фронт… Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2024 года (вероятно, имелось в виду 2022, — ред.). Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине", — цитирует его сообщение New York Post.

Опыт участия в защите страны

Ермак напомнил, что с 24 февраля 2022 года находился в Киеве и участвовал в защите Украины.

Он отметил, что не хочет создавать проблемы для президента Владимира Зеленского и не сообщил, когда и каким образом намерен приступить к службе на фронте.

Связь с мирными переговорами

Увольнение Ермака произошло на фоне подготовки украинской делегации к переговорам с командой США по мирному плану. Отставка Ермака, по словам посла Украины в США, позволила избежать спекуляций и сохранить доверие общества.

Реакция президента

Президент Зеленский подчеркнул патриотическую позицию Ермака и отметил, что его уход не изменяет представление интересов Украины на дипломатическом уровне. При этом, данный шаг удовлетворит общественность и вернет доверие украинцев.

Также Зеленский уже изменил состав делегации для дальнейших переговоров по мирному плану.

Расследование "Операции Мидас"

Расследование, проводившееся более года, касается возможного присвоения средств через подрядчиков Энергоатома. При этом никаких процессуальных действий против Ермака после обыска не предпринималось.

Подробнее об обысках и увольнении Андрея Ермака