Ермак о победе Украины: россияне проиграют, им страшно

Украина победит в войне с Россией, потому что вместе с украинскими военными за победу борется вся нация. А россиян ждет только поражение, потому что у них нет народной поддержки и для своей страны они только "мясо".

"Помните одно - россиянам страшно. А еще им очень холодно и никто не поможет, потому что у них нет народной поддержки. Всем плевать погибнут они или потеряют ноги, потому что в собственной стране эти люди - мясо. Они будут замерзать в окопах, голодные, если смогут пережить этот день, - сказал он. - Россияне проиграют, им страшно. Не забывайте об этом".

В отличие от оккупантов, по словам Ермака, за ВСУ - вся нация.

"Они держат небо и мы вместе работаем на победу", - добавил он.