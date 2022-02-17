Єрмак відзвітував про робочу подорож Зеленського на Донбас

"Спочатку президент Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Зразки сучасних озброєнь, передані Україні іноземними партнерами, без сумніву, є ефективними. Протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger та багато іншого. Вдячні нашим військовим за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії", - розповів він.

Також, за словами Єрмака, на Донеччині президент провів нараду щодо безпекової ситуації та готовності сил безпеки й оборони до відбиття будь-якої агресії.

"Говорили про посилення впливу українських засобів масової інформації серед мешканців Донбасу, перебіг вакцинації від COVID-19 на Донеччині та Луганщині, популярність сервісів "Дія", - додав Єрмак.

Також Володимир Зеленський побував і в Маріуполі, де зустрівся з військовослужбовцями та правоохоронцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

"Велика подяка ЗСУ, українським дипломатам, волонтерам і силам національного спротиву всієї країни, які дають наснагу не піддаватися на провокації та здолати шлях до знову мирної та єдиної України", - пише керівник ОП.

Єрмак упевнений у тому, що важливо ніколи не втрачати віри в себе, у свою державу та армію.

"Ця віра - запорука підтримки України. З нами - найбільша коаліція партнерів за весь час незалежності. Ось цим шляхом ми й продовжимо йти. Спокійно, впевнено, разом. Разом ми дуже потужні. Потужні у прагненнях та рішучості досягти своєї мети. Ми однаково хочемо жити у своїй великій вільній країні. Країні, яку поважають у світі. Країні, з якою прагнуть співпрацювати. Україна – мирна держава, але вона рішуче обстоює свій суверенітет і територіальну цілісність, свій спосіб життя", - підкреслив на останок він.