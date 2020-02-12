Єрмак: ОП буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в Україні

Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Про це заявив новий глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Єрмак пообіцяв, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.

"Ми визнаємо, що є багато чого, що потрібно зробити збоку комунікацій. Згодом ви побачити, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні", - заявив він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богдана. До цього він обіймав посаду помічника президента України.

РБК-Україна писало, що вчора Зеленський також підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП. На даний момент сам Богдан свою відставку не прокоментував.

Нагадаємо, Богдан написав заяву про відставку ще в серпні, інформацію підтверджував особисто Зеленський. У підсумку новини про відставку виявилися фейком. Чутки підігрівалися на тлі скандалів, пов'язаних з впливом олігарха Ігоря Коломойського на президента через главу Офісу президента.