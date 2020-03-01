Єрмак обговорив обмін полоненими з куратором українського напрямку Кремля

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з заступником керівника Адміністрації російського президента Дмитром Козаком та обговорив наступний обмін полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОП.

Так, під час зустрічі сторони обговорили наступний обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", про який було домовлено під час нормандської зустрічі у Парижі в грудні 2019 року.

Зазначається, що керівник ОП заявив про намір провести наступний обмін полоненими вже в березні цього року.

Також учасники переговорів наголосили на необхідності продовження діалогу для повного виконання домовленостей, які було досягнуто під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ планує провести обмін полоненими з Росією до наступної нормандської зустрічі. Він нагадав, що зустріч у нормандському форматі має відбутися у квітні 2020 року.

Крім того, Пристайко повідомляв, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією буде проходити за принципом "всіх на всіх". Він додав, що у рамках наступного обміну полоненими Москва поверне близько 200 українських громадян.

Додамо, за словами президент України Володимира Зеленського, понад 200 громадян України незаконно утримуються бойовиками на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар утримують в окупованому Криму і в Росії.