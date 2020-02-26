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Україна планує провести обмін полоненими до нормандської зустрічі

Новини » Політика     26.02.2020 - 12:05
Україна планує провести обмін полоненими до нормандської зустрічі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Нормандська зустріч має відбутися у квітні 2020

Обмін полоненими між Україною та Росією планується провести до нормандської зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами глави МЗС, нормандська зустріч має відбутись у квітні цього року, а наступний обмін полоненими Київ планує провести раніше.

"У грудні "нормандська четвірка" планувала зустріч через чотири місяці, тобто - у квітні. Ми робимо все можливе, щоб ця зустріч відбулась. З цих питань, про які домовилися лідери, можемо чітко сказати, що виконалось одне. Головне для нас було обміняти людей, ми їх повернули. Зараз ми сподіваємось ще до зустрічі, імовірно у Берліні, зможемо повернути ще більше українських людей", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Пристайко заявляв, що наступний процес обміну полоненими між Україною та Росією буде проходити за принципом "всіх на всіх". Він додав, що рамках наступного обміну полоненими Москва поверне близько 200 українських громадян.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, бойовики на Донбасі незаконно утримують понад 200 громадян України. Ще понад 100 українців та кримських татар утримуються в окупованому Криму та на території Росії.

Крім того, за даними українського омбудсмена, у Російській Федерації та в окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів.

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Новини України МЗСобмін полоненимиВадим ПристайкоНормандський формат
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