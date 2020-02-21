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Наступний обмін полоненими стане останнім за принципом "всіх на всіх", - Пристайко

Новини » Політика     21.02.2020 - 03:48
Наступний обмін полоненими стане останнім за принципом "всіх на всіх", - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Росія повинна відпустити близько 200 українців

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в рамках наступного обміну полоненими РФ передасть близько 200 українських громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Це, за словами Пристайко, стане завершенням процесу обміну за принципом "всіх на всіх".

"Сьогодні йде підготовка до нового обміну, в рамках якого Росія відпустить близько 200 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 20 лютого Пристайко заявив, що сотні утримуються в полоні українців повинні повернутися додому найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що планується, що обмін "майже всіх на всіх" має відбутися до наступної зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще більше 100 українців і кримських татар в окупованому Криму і в Росії.

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