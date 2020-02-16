Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, за даними опублікованої декларації, керівник ОП володіє квартирою площею 107,8 кв. метрів, придбаним у 2015 році автомобілем Toyota Camry, низкою корпоративних прав, та трьома державними цінними паперами вартістю 1 тис. гривень.

Загалом Єрмак вніс до декларації 254 959 грн доходу за 2019 рік, зокрема це дохід від підприємницької діяльності, зарплати у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", зарплати за основним місцем роботи в АТ "Міжнародна правнича компанія", гонорари у "Медійній група європейського партнерства" та дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Також керівник ОП задекларував частини корпоративних прав у 9 компаніях, зокрема: 100% у ТОВ "ЕР ПІ АЙ", 99% у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа груп", 10% у ЗАТ "Інтерпромфінанс-Україна" та по 50% у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", "Міжнародна фармацевтична група" та "Інтерпромфінанс-Безпека".

Ще Єрмаку належать 60% прав у Адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", 33,33% у ТОВ "АМА ВІЖН" та 0,01% - у ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджис". Керівник ОП є кінцевим власником усіх вищеназваних компаній.

Крім того, на Єрмака оформлено кредит на 1 262 500 грн, він також має готівкові кошти у сумі 347 тис. доларів, 50 тис. євро, а також 26 803 і 609 грн - на банківських рахунках. При цьому керівник ОП позичив третім особам 1 380 660 грн, а заборгованість перед ним з боку ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" становить 3 334 218 та 4,98 млн гривень.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Єрмака на посаду керівника Офісу президента після того, як його попередній очільник Андрій Богдан подав у відставку. Єрмак перебуває на посаді керівника ОП з 11 лютого.