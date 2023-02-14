Ермак обсудил с советником Байдена дальнейшую помощь от США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на фронте. Также они обсудили помощь для Украины со стороны США.

"Стороны обсудили мощную поддержку, которую Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине с приближением годовщины войны, а также отметили важность нашей дальнейшей коммуникации", - говорится в сообщении.

Ермак поблагодарил Джо Байдена, Конгресс США и американский народ за поддержку Украины.

Напомним, по данным издания The Washington Post, США на следующей неделе объявят о новом пакете помощи Украине. В то же время официальные лица предупреждают о решающем моменте в войне.

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