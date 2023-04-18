ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак обсудил с советником Байдена бои в Украине и военную помощь

Новина українською →
Киев, Вторник 18 апреля 2023 11:10
Ермак обсудил с советником Байдена бои в Украине и военную помощь Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили события на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак рассказал Салливану об актуальной ситуации на поле боя, а также проинформировал о последних действиях российских окупантов и украинских защитников.

Ермак и Салливан обсудили оборонную помощь Украине со стороны США. Стороны договорились и дальше координировать шаги по вопросе военной поддержки.

Глава ОП поблагодарил американский народ, президента, его команду и Конгресс США за всестороннюю поддержку Украины.

Напомним, недавно министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона приоритеты Украины в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн".

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба посетил Ирак, где обсудил войну и экспорт украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Офис президента Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война в Украине Военная помощь
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира