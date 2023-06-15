ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак обсудил усиление защиты украинской ПВО с Салливаном

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 19:12
Ермак обсудил усиление защиты украинской ПВО с Салливаном Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили усиление ПВО в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

По словам руководителя ОП, он рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте, в частности о боевых действиях на востоке и юге нашей страны.

Также Ермак поблагодарил американского чиновника за новый пакет военной помощи, в который вошла артиллерия, боеприпасы и бронетехника.

Руководитель ОП отметил, что рассказал о недавних ракетных ударах по Кривому Рогу, Одессе и населенным пунктам Донецкой области, в результате которых погибли люди и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

"Акцентировал на необходимости усиления воздушного щита Украины ради защиты людей от ракетного террора России", - добавил он.

ПВО Украины

Отметим, что Украина обороняется от постоянных российских атак ракетами и дронами при помощи самолетов, ЗРК и крупнокалиберного оружия. В частности, нашей стране предоставили современные зенитные ракетные комплексы IRIS-T и NASAMS.

Сейчас на вооружении Украины также имеется только два дивизиона Patriot (до 16 пусковых установок), которые способны сбивать вражеские баллистические и гиперзвуковые ракеты. Наша страна рассчитывает получить еще больше таких ЗРК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом ЗРК Андрей Ермак Помощь Украине ПВО Война России против Украины
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом