Єрмак обговорив посилення захисту української ППО із Салліваном

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили посилення ППО у нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram .

За словами керівника ОП, він розповів Саллівану про поточну ситуацію на фронті, зокрема про бойові дії на сході та півдні нашої країни.

Також Єрмак подякував американському чиновнику за новий пакет військової допомоги, до якого увійшла артилерія, боєприпаси та бронетехніка.

Керівник ОП зазначив, що розповів про нещодавні ракетні удари по Кривому Рогу, Одесі та населеним пунктам Донецької області, внаслідок яких загинули люди і пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

"Акцентував на необхідності посилення повітряного щита України задля захисту людей від ракетного терору Росії", - додав він.

ППО України

Зазначимо, що Україна обороняється від постійних російських атак ракетами та дронами за допомогою літаків, ЗРК та великокаліберної зброї. Зокрема, нашій країні надали сучасні зенітні ракетні комплекси IRIS-T та NASAMS.

Зараз на озброєнні України також є лише два дивізіони Patriot (до 16 пускових установок), які здатні збивати ворожі балістичні та гіперзвукові ракети. Наша країна розраховує отримати ще більше таких ЗРК.