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Ермак обсудил вопросы нацбезопасности Украины с советником Байдена

Фото: Ермак обсудил вопрос нацбезопасности Украины с советником Байдена (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

В ходе беседы Ермак рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте и тех задачах, которые стоят перед силами обороны Украины. Была обсуждена важность передачи украинской армии вооружением и техникой для эффективного реагирования на действия агрессора.

Стороны также продолжили рассмотрение вопроса об усилении защиты критической инфраструктуры и обеспечении энергетической безопасности Украины.

"Отдельно Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили продолжение санкционного давления на государство-агрессора. Руководитель Офиса Главы государства рассказал о желании Украины провести саммит по санкциям в феврале", - сказано в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает развертывание ПВО Patriot в максимально сжатые сроки .

Кроме того, The New York Times сообщало, что Украине приходится тратить дорогие западные ракеты в защиту территории от дешевых иранских "Шахедов" .

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