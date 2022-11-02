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Ермак обсудил с представителем JPMorgan Chase & Co вопросы сотрудничества и поддержки Украины

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Среда 02 ноября 2022 21:25
Ермак обсудил с представителем JPMorgan Chase & Co вопросы сотрудничества и поддержки Украины Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель офиса президента Андрей Ермак обсудил с управляющим директором, руководителем отдела глобального взаимодействия крупнейшего по размерам активов банковского холдинга США JPMorgan Chase & Co. Клей Берри - вопросы сотрудничества и поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Отмечается, что он поблагодарил представителей JPMorgan Chase & Co. за помощь, которую они оказывают нашей стране, констатировал, что Украина открыта к сотрудничеству и уже сегодня формируется мощная группа экспертов, которые будут помогать в восстановлении страны.

"Украине нужна уникальная формула по восстановлению, уникальная формула жизни после этой войны, поэтому, безусловно, мы заинтересованы, чтобы лучшие специалисты мира сегодня присоединились к этому", - отметил руководитель ОП.

Как сообщается, Клей Берри акцентировала, что поддержка Украины со стороны JPMorgan Chase основывается на понимании сложившейся ситуации, ведь на протяжении последних десяти лет компания сотрудничает с украинским правительством в разных направлениях.

Она выразила надежду на усиление взаимодействия, ведь видит немало возможностей для Украины в будущем, в частности, во время восстановления.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 29 октября с начала полномасштабного российского вторжения из плена освобождены более тысячи граждан Украины.

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Андрей Ермак
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