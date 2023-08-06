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Ермак обсудил с госсекретарем канцелярии Дуды экспорт зерна

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Воскресенье 06 августа 2023 22:21
Ермак обсудил с госсекретарем канцелярии Дуды экспорт зерна Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с государственным секретарем канцелярии президента Польши, руководителем Бюро международной политики Марцином Пшидачем. В частности, они обсудили экспорт украинского зерна в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ермак выразил благодарность польским партнерам за всестороннюю помощь и солидарность с Украиной в противостоянии вооруженной агрессии РФ. При этом он высоко оценил готовность Польши присоединиться к реализации украинской формулы мира.

Кроме того, стороны подробно обсудили вопросы обеспечения экспорта украинского зерна по суше в страны ЕС в условиях продолжения блокады украинских портов.

В свою очередь Ермак выразил надежду, что страны - соседи Украины воздержатся от введения односторонних ограничительных мер на экспорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Выход России из "зерновой сделки"

Экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зерновой сделки". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

В ответ на такие действия Москвы президент Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продолжить украинский экспорт, даже несмотря на выход России из "зерновой сделки".

По словам главы государства, сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновое соглашение".

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