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Єрмак обговорив із держсекретарем канцелярії Дуди експорт зерна

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Неділя 06 серпня 2023 22:21
Єрмак обговорив із держсекретарем канцелярії Дуди експорт зерна Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з державним секретарем канцелярії президента Польщі, керівником Бюро міжнародної політики Марціном Пшидачем. Зокрема, вони обговорили експорт українського зерна до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Єрмак висловив подяку польським партнерам за всебічну допомогу та солідарність з Україною у протистоянні збройній агресії РФ. При цьому він високо оцінив готовність Польщі долучитися до реалізації української формули миру.

Крім того, сторони детально обговорили питання забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів.

Своєю чергою Єрмак висловив сподівання, що країни - сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Експорт української агропродукції було скорочено після того, як Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Домовленості в рамках цієї ініціативи дозволяли Україні транспортувати зерно Чорним морем.

У відповідь на такі дії Москви президент Володимир Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити український експорт, навіть попри вихід Росії із "зернової угоди".

За словами глави держави, зараз уряд разом із військовими розробляє чіткий план для таких зернових перевезень.

Водночас російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути низку вимог для повернення РФ у "зернову угоду".

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