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Ермак: ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (prezident gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на подписание российским диктатором Владимиром Путиным "законов" о "вхождении" захваченных территорий Украины в состав РФ. Он назвал такое решение ничтожным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный безумец может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство - ВСУ, высокоточное оружие, наступление. Вернем к реальности, заберем все свое", - написал глава ОП.

Напомним, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России.

Также российский диктатор назначил временных "глав" оккупационных властей: в "ДНР" - Дениса Пушилина, а в "ЛНР" - Леонида Пасечника. Так называемым "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал гауляйтер Евгений Балицкий, а Херсонской - Владимир Сальдо.

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Андрей ЕрмакРоссийская Федерация