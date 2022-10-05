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Єрмак: нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (prezident gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на підписання російським диктатором Володимиром Путіним "законів" про "входження" захоплених територій України до складу РФ. Він назвав таке рішення нікчемним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав керівник ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії.

Також російський диктатор призначив тимчасових "голів" окупаційної влади: у "ДНР" - Дениса Пушиліна, а в "ЛНР" - Леоніда Пасічника. Так званим "губернатором" окупованої частини Запорізької області став гауляйтер Євгеній Балицький, а Херсонській - Володимир Сальдо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакРосійська Федерація