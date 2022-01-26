Єрмак назвав важливий підсумок зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі

Радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Це перший такий документ, про який вдалося домовитися з 2019 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Офісу президента Андрія Єрмака.
"Погодили спільне комюніке. Важливо, що це перше комюніке, яке вдалося узгодити з 2019 року", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загострення ситуації біля українського кордону. Подробиці зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.