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Єрмак назвав три кроки для запобігання продовольчої кризи у світі

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 11:08
Єрмак назвав три кроки для запобігання продовольчої кризи у світі Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Світ має зробити декілька конкретних кроків, аби запобігти продовольчій кризі, яку розв'язує РФ. Це, зокрема, стосується конвоїв для супроводу українського зерна, санкцій та зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Продовольча криза створюється Росією штучно...РФ блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну. Зараз необхідно зробити кілька важливих кроків", - написав Єрмак та назвав про що йдеться.

Крок 1

Забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів.

Крок 2

Оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи Росії. Газове ембарго - це пріоритет.

Крок 3

Зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани РФ просуватися далі і вибити їх з нашої землі.

Нагадаємо, як повідомлялося, російські війська знищили другий за розміром український зерновий термінал в Миколаєві, чим, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, наблизили світ до глобальної продовольчої кризи.

Додамо, як заявляв президент Володимир Зеленський, найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

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Андрій Єрмак продовольственный кризис
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