Єрмак назвав фейком інформацію Spiegel про вимоги Росії

Оприлюднена перед берлінською зустріччю радників "нормандської четвірки" інформація про вимоги Російської Федерації показати новий закон про особливий статус Донбасу до конкретної дати є фейком. Ці вимоги не були пред'явлені.

Про це на зустрічі з журналістами заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, переговори політичних радників були непростими. Однак фейкова інформація, що з'явилася перед зустріччю, не обговорювалася, і "документа" так ніхто і не побачив.

Відзначимо, в день переговорів у Берліні за участю Єрмака і заступникв голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака німецьке видання Spiegel з посиланням на нібито проект російського заяви стверджувало, що Москва вимагала від Києва представити на переговорах Тристоронньої контактної групи 6 липня проект змін до Конституції України про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Втім, інформація німецького видання була офіційно спростована і в Кремлі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія не ставила ніяких ультиматумів.