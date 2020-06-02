Єрмак назвав базову умову для розведення сил на Донбасі

Базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню. Без цього неможливо реалізувати домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Про це у межах робочого візиту до Німеччини обговорив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, передає сайт ОП.

На зустрічі сторони обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України. Єрмак підкреслив, що для прискорення мирного процесу треба забезпечити виконання домовленостей саміту в Парижі, зокрема щодо досягнення повного припинення вогню.

"Припинення обстрілу є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування", - зазначив Єрмак.

Він також звернув увагу на те, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні мати повну свободу пересування. Останнім часом бойовики на Донбасі блокують їх роботу.

Нагадаємо, в кінці квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками відеоконференції в нормандському форматі зазначив, що подальше розведення сил на Донбасі не погоджено.

Сьогодні, 2 червня, українська делегація прибула до Берліна на переговори щодо Донбасу та Криму, а також для обговорення включення України до програми розширених можливостей НАТО.