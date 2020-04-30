Розведення сил на Донбасі досі не узгоджено, - МЗС Росії

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Не узгоджена жодна з трьох ділянок розведення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками відеоконференції у нормандському форматі заявив, що подальше розведення сил на Донбасі досі не було узгоджено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, розведення сил та засобів на лінії зіткнення на Донбасі досі не було узгоджено на жодній з трьох ділянок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час сьогоднішньої відеоконференції у нормандському форматі міністри констатували виконання лише одного з 9 пунктів угод, досягнутих на саміті у Парижі. Мова йде про виконання домовленості щодо обміну полоненими.

Крім того, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав умову для повернення миру в Донецьку та Луганську області України. У Кремлі заявили, що для відновлення миру на Донбасі необхідно в повному обсязі виконати мінські домовленості.

Також РБК-Україна писало про провал переговорів Тристоронньої контактної групи щодо нового етапу розведення сил та засобів на Донбасі. Сторони так і не змогли узгодити нові ділянки розведення на Донбасі. У Києві звинуватили Росію у зриві переговорів.