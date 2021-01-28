Єрмак про призначення Татарова: нас влаштував професійний рівень

Скандально відомий Олег Татаров був призначений заступником голови Офісу президента України, оскільки Офіс влаштував його професійний рівень. А кадрова політика в цьому органі визначається його главою.

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, він не відповідає на кадрову політику в інших державних органах крім ОП.

"На сьогоднішній день думку Офісу при визначенні кадрової політики можуть запитати. Але насправді Офіс президента не впливає на кадрову політику. Це було б неправильно", - зазначив Єрмак.

Він також прокоментував призначення Татарова на Банкову.

"У мене є кадровий департамент, який підбирає людей, періодично дає кандидатури, проводить співбесіди. На той момент, коли ми відкривали вакансію, було запропоновано декілька кандидатур, проведено співбесіду і професійний рівень цієї людини нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення", - підкреслив Єрмак.

Він також спростував, що Татарова йому рекомендував призначити юрист Андрій Портнов.

Нагадаємо, в грудні Татарову оголосили підозру в причетності до корупції в період його роботи на топ-посаді в будівельної компанії "УкрБуд". Нібито через нього могли передавати хабарі.

Татарова призначили до Офіса президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрямок. Його призначення спровокувало скандал, оскільки до 2014 року він був заступником начальника Головного слідчого управління МВС і неоднозначно висловлювався про учасників Майдану.