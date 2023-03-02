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Ермак о летнем саммите НАТО: надеемся на определение срока движения Украины к членству в Альянсе

Новина українською →
Четверг 02 марта 2023 12:47
Ермак о летнем саммите НАТО: надеемся на определение срока движения Украины к членству в Альянсе Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина надеется, что на летнем саммите НАТО в Вильнюсе партнеры смогут определить сроки движения нашего государства к членству в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Отметим, что руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с помощником генсека НАТО Дэвидом Кеттлером. В частности, политики обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

"Надеемся, что в Вильнюсе союзники смогут принять решение о модальности и возможных временных границах дальнейшего движения Украины к членству в Альянсе", - сказал Ермак.

Он также подчеркнул важность активизации диалога со странами-членами НАТО по обеспечению действенных гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

"Нашей стране необходимы надежные международные гарантии безопасности, которые сделали бы невозможным повторение российской агрессии в будущем", - добавил он.

Руководитель ОП особо отметил необходимость дальнейшего усиления ПВО Украины современными системами, которые есть у членом НАТО, в частности, для защиты от российских ракетных атак.

Он надеется на скорейшее получение Украиной от партнеров бронетехники, прежде всего боевых танков и другого вооружения, необходимого для освобождения оккупированных территорий.

Ермак также проинформировал Кеттлера о ситуации на фронте. Собеседники обменялись мнениями относительно имеющихся военных угроз со стороны РФ, а также ее возможностей и дальше применять ракеты и дроны против Украины.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на согласование новых шагов поддержки Украины на саммите НАТО. Он также пригласил на него президента Украины Владимира Зеленского.

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НАТО Офис президента Андрей Ермак
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