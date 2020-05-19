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Єрмак і Кулеба можуть відправитися на переговори до Берліна після Козака

Новини » Політика   

Поїздка Єрмака і Кулеби планується на 2 червня

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися до Берліна (Німеччина) на переговори щодо врегулювання на Донбасі. Минулого тижня там пройшли переговори за участю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За даними джерела, Єрмак і Кулеба в рамках запланованого візиту проведуть зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, а також з помічником з зовнішньополітичних питань німецького канцлера Ангели Меркель Яном Хеккером.

Передбачається, що предметом переговорів буде ситуація на Донбасі в контексті мінського і нормандського форматів.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, на зустріч щодо Донбасу до Берліна прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак. За підсумками переговорів він заявив, що ця зустріч дасть додатковий імпульс нормандському формату. Інші деталі зустрічі він не називав.

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Відомо, що дані переговори проходили без представників України. Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ заздалегідь знав про візит Козака, і в даному випадку не йдеться про домовленості за спиною України.

"Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і буде знати про те, як він пройшов. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив він.

Автор: Іван Петров