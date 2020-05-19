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Ермак и Кулеба могут отправиться на переговоры в Берлин после Козака  

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Поездка Ермака и Кулебы планируется на 2 июня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе. На прошлой неделе там прошли переговоры с участием замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По данным источника, Ермак и Кулеба в рамках запланированного визита проведут встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также с помощником по внешнеполитическим вопросам немецкого канцлера Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Предполагается, что предметом переговоров будет ситуация на Донбассе в контексте минского и нормандского форматов.

Напомним, 13 мая стало известно, на встречу по Донбассу в Берлин прибыл главный переговорщик с российской стороны Дмитрий Козак. По итогам переговоров он заявил, что эта встреча даст дополнительный импульс нормандскому формату. Другие детали встречи он не называл.

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Известно, что данные переговоры проходили без представителей Украины. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев заранее знал о визите Козака, и в данном случае не идет речь о договоренностях за спиной Украины.

"Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - отметил он.

Автор: Иван Петров