В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
В Соединенных Штатах продолжается работа над подготовкой нового пакета военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, что цитирует заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи от США", - указал представитель администрации американского президента.
Кирби подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Вашингтона "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".
В этом контексте координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.
Напомним, ранее Кирби отметил, что передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши не повлияет на позицию США по поставкам F-16.
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