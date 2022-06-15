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Єрмак: гаубиці союзників вже на фронті, але Україні потрібно більше важкого озброєння

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Середа 15 червня 2022 12:36
Єрмак: гаубиці союзників вже на фронті, але Україні потрібно більше важкого озброєння Фото: Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Надані міжнародними партнерами гаубиці вже на фронті, проте Україні необхідно набагато більше важкого озброєння, реактивних систем залпового вогню, танків і зенітно-ракетних комплексів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegramе.

"Гаубиці від наших союзників воюють на передовій. Але нам потрібно набагато більше важкого озброєння, реактивних систем залпового вогню, танків і ЗРК. Список потреб сформований", - написав він.

Також Єрмак розповів, що генсек НАТО Йенс Столтенберг напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі закликав надати Україні більше важкого озброєння.

"Перемогу здобувають силою", - додав він.

Нагадаємо, в середу в Брюсселі заплановано засідання Контактної групи з питань оборони України. Також 15-16 червня в Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони НАТО.

23 травня пройшло друге засідання Контактної групи по Україні, що отримало негласну назву "Рамштайн". На зустрічі були присутні міністри оборони понад 40 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ, що були ув'язнені на"Рамштайні-2".

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