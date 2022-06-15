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Ермак: гаубицы союзников уже на фронте, но Украине нужно больше тяжелого вооружения

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 12:36
Ермак: гаубицы союзников уже на фронте, но Украине нужно больше тяжелого вооружения Фото: Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Предоставленные международными партнерами гаубицы уже на фронте, однако Украине необходимо гораздо больше тяжелого вооружения, реактивных систем залпового огня, танков и зенитно-ракетных комплексов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegramе.

"Гаубицы от наших союзников воюют на передовой. Но нам нужно гораздо больше тяжелого вооружения, реактивных систем залпового огня, танков и ЗРК. Список потребностей сформирован", - написал он.

Также Ермак рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе призвал предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

"Победу одерживают силой", - добавил он.

Напомним, в среду в Брюсселе запланировано заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Также 15-16 июня в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны НАТО.

23 мая прошло второе заседание Контактной группы по Украине, получившее негласное название "Рамштайн". На встрече присутствовали министры обороны более 40 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ, что были заключены на "Рамштайне-2".

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