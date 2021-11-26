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Єрмак має найближчим часом зв'язатися з адміністрацією РФ, - Зеленський

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський зазначив що західні партнери вимагають від України підтримувати зв'язок Росією. Він заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак має найближчим часом зв'язатися з адміністрацією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на прес-марафоні.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними вчора був Мішель, Меркель, вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації і адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що президент Зеленський також під час прес-марафону зазначив, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяАндрій Єрмак