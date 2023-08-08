Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года

По его словам, уже начаты переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

"Мы также договорились со всеми странами, являющимися подписантами декларации в Вильнюсе и присоединившимися к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся", - сказал он.

Ермак выразил надежду, что "первые соглашения могут появиться уже к концу этого года".

"Эти гарантии безопасности-– как ПВО против грядущей мировой войны", - отметил он.

Безопасные гарантии

Напомним, что одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.

Украина уже начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении нашему государству гарантий безопасности.

Больше о гарантиях безопасности читайте в материале РБК-Украина. "Украина получила желаемое? Главное о гарантиях безопасности от G7".