Єрмак анонсував перші угоди про безпекові гарантії Україні до кінця року

За його словами, вже розпочато переговори зі США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

"Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться", - сказав він.

Єрмак висловив сподівання, що "перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року".

"Ці гарантії безпеки - як ППО проти майбутньої світової війни", - зазначив він.

Безпекові гарантії

Нагадаємо, що схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.

Україна вже розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди стосовно надання нашій державі безпекових гарантій.

Більше про безпекові гарантії читайте у матеріалі РБК-Україна. "Україна отримала бажане? Головне про гарантії безпеки від G7".