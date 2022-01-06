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Козак: створення паралельних форматів всередині нормандського не обговорюється

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Москва, Четвер 06 січня 2022 18:37
Козак: створення паралельних форматів всередині нормандського не обговорюється Фото: російський парламентер Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" не обговорюють створення паралельних форматів щодо врегулювання на Донбасі. Російська сторона вважає це шкідливим для переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак за підсумками зустрічі з політичними радниками канцлера Німеччини і президента Франції, учасники переговорів підтвердили прихильність мінським угодам як безальтернативній основі для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Обговорили цілий ряд практичних кроків з реалізації мінських угод", - заявив він.

Крім того, він зазначив що створення паралельних форматів всередині "нормандської четвірки" не обговорюється.

"Паралельні формати переговорів створювати шкідливо, це дезорганізує процес переговорів, оскільки в різних форматах можуть виникати різні відтінки, аспекти домовленостей, які потім усіма сторонами можуть по-різному інтерпретуватися. Тому не обговорюється, що будуть якісь паралельні формати, і одні й ті ж питання будуть обговорюватися за участю різних представників нормандського формату", - додав Козак.

За його словами, учасники зустрічі домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю України.

"Домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю вже українського керівництва, для того щоб в найкоротші терміни завершити конфлікт", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні в Москві пройшли переговори політичних радників "нормандської четвірки", але без участі України, зустріч тривала більше чотирьох годин.

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Донбас Нормандська четвірка
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