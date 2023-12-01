"Иерихонская стена". Израиль мог недооценить план нападения ХАМАСа, - NYT

Приблизительно 40-страничный документ, с которым ознакомилась газета, израильские власти называют "Иерихонской стеной". Он пункт за пунктом описывает нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября.

В документе не указывается дата атаки, но описывается методический штурм, направленный на уничтожение укреплений вокруг Сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, в том числе штаб дивизии.

Отмечается, что план боевиков также включал детали о расположении и численности израильских военных сил, узлах связи и другой конфиденциальной информации, вызывая вопрос о том, как ХАМАС собирал свои разведывательные данные и были ли утечки внутри израильской службы безопасности.

Также известно, что документ был распространен среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты определили, что атака такого масштаба была вне возможностей террористов ХАМАС.

Война в Израиле

В начале октября боевики террористической организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛа добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

Однако сегодня израильская армия объявила о возобновлении боевых действий в Секторе Газа против боевиков ХАМАС.