В Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина

Участники акции скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия". Таким образом они высказывали свое недовольство тем, что военный блок не оказал никакой поддержки Армении в ходе столкновений с Азербайджаном, которые произошли в сентябре.

При этом член оппозиционной партии открыто заявил, что визит лидеров недружественных и "враждебных по отношению к Армении" стран-членов ОДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие. Акции протеста планируют провести и завтра, 23 ноября.

Отметим, что саммит ОДКБ в Ереване также стартует 23 ноября. Одним из главных вопросов в ходе обсуждений станут совместные меры по оказанию помощи Армении.