В Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина

Армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты в Ереване в преддверии саммита ОДКБ и визита президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".
Участники акции скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия". Таким образом они высказывали свое недовольство тем, что военный блок не оказал никакой поддержки Армении в ходе столкновений с Азербайджаном, которые произошли в сентябре.
При этом член оппозиционной партии открыто заявил, что визит лидеров недружественных и "враждебных по отношению к Армении" стран-членов ОДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие. Акции протеста планируют провести и завтра, 23 ноября.
Отметим, что саммит ОДКБ в Ереване также стартует 23 ноября. Одним из главных вопросов в ходе обсуждений станут совместные меры по оказанию помощи Армении.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об опасениях, что "ОДКБ выйдет из Армении".
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