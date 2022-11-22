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У Єревані пройшов протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна

Фото: у Єревані пройшов протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вірменська опозиційна партія "Національно-демократичний полюс" провела протести в Єревані напередодні саміту ОДКБ та візиту президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Учасники акції скандували антиросійські гасла: "ворог ОДКБ" та "ворог Росія". Таким чином вони висловлювали своє невдоволення тим, що військовий блок не надав жодної підтримки Вірменії під час зіткнень з Азербайджаном, які сталися у вересні.

При цьому член опозиційної партії відкрито заявив, що візит лідерів недружніх та "ворожих щодо Вірменії" країн-членів ОДКБ, зокрема й Путіна, має отримати протидію. Акції протесту планують провести і завтра, 23 листопада.

Зазначимо, що саміт ОДКБ у Єревані також стартує 23 листопада. Одним з головних питань під час обговорень стануть спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв про побоювання, що "ОДКБ вийде з Вірменії".

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