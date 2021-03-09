У Єревані триває протест. Люди оточили будівлю парламенту, почалися бійки

Єдиний кандидат у прем'єри від опозиційного "Руху за порятунок Батьківщини" Вазген Манукян заявив, що навколо будівлі будуть розбиті намети, "щоб жоден депутат не міг пройти".

"Парламент буде працювати тільки тоді, коли приймуть гідне рішення для нашого народу і держави", - сказав він.

Зазначається, що після того, як протестуючі приступили до оточення будівлі, навколо зібралися значні сили поліції. Почалися сутички між поліцейськими та демонстрантами.

Обстановка у Вірменії різко загострилася 25 лютого після того, як Головний штаб ЗС випустив заяву з вимогою відставки Пашиняна і уряду. Ця заява послідувала після того, як 24 лютого президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про звільнення Тірана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу ЗС Вірменії.