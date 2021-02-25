Пашинян виключає втечу з Вірменії після спроби перевороту
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не має наміру залишати країну після спроби військового перевороту. До цього кілька Telegram-каналів повідомили, що нібито борт №1 привели у готовність, щоб вивезти його з країни.
Про це він заявив на мітингу своїх прихильників, передає armeniasputnik.am.
"Я нікуди не збирався і не збираюся їхати. Моя сім'я теж тут. Ви зараз переконаєтеся в цьому. Вони (члени сім'ї, - ред.) зараз прийдуть сюди", - зазначив Пашинян.
Відзначимо, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил Вірменії вимагав від нього піти у відставку, заявивши, що Пашинян веде державу до небезпечної межі. Це стало реакцією на звільнення першого заступника начальника Генштабу Тирана Хачатряна.
У відповідь Пашинян заявив про спробу військового перевороту та ініціював звільнення начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.
Нагадаємо, на сьогоднішньому мітингу вірменський прем'єр вже запевнив, що армія повністю підпорядковується йому, а небезпека військового перевороту знаходиться під контролем. Крім того, він назвав вимогу військових "емоційною заявою", а також вважає, що до цих слів не варто ставитися надто суворо.