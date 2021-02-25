Пашинян виключає втечу з Вірменії після спроби перевороту

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не має наміру залишати країну після спроби військового перевороту . До цього кілька Telegram-каналів повідомили, що нібито борт №1 привели у готовність, щоб вивезти його з країни.

Про це він заявив на мітингу своїх прихильників, передає armeniasputnik.am .

"Я нікуди не збирався і не збираюся їхати. Моя сім'я теж тут. Ви зараз переконаєтеся в цьому. Вони (члени сім'ї, - ред.) зараз прийдуть сюди", - зазначив Пашинян.

Відзначимо, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил Вірменії вимагав від нього піти у відставку, заявивши, що Пашинян веде державу до небезпечної межі. Це стало реакцією на звільнення першого заступника начальника Генштабу Тирана Хачатряна.